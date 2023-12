Caminhão-tanque pega fogo e interdita BR-277 no Paraná

Um caminhão-tanque pegou fogo na manhã desta segunda-feira (4) na BR-277, entre Curitiba e Campo Largo. O veículo seguia em direção ao interior do estado e o fogo começou no sistema de freios.

O caminhoneiro conseguiu remover a parte do cavalinho e o Corpo de Bombeiros controlou o incêndio que atingiu as rodas do veículo. Para o atendimento da ocorrência, as faixas da BR-277 sentido Campo Largo foram totalmente interditadas.

Por volta das 07h00, a pista foi totalmente liberada, entretanto, o motorista que segue pela rodovia ainda encontra lentidão no trecho, de acordo com dados do aplicativo Waze. Ninguém ficou ferido.

Fonte: Ric Mais

