Caminhão sem freios erra entrada de área de escape na BR-376

Da Redação

O motorista de um caminhão carregado com 12 toneladas de areia quase teve um fim trágico, na manhã desta quinta-feira (2), ao perceber uma pane no sistema de freios do veículo. Ele foi salvo graças a uma Área de Escape da BR-376. As informações são da concessionária Arteris Litoral Sul.

Câmeras de monitoramento da rodovia registraram o momento em que o caminhão desgovernado erra a entrada da Área de Escape do km 667,3 em Guaratuba, sentido Santa Catarina. Porém, na sequência, ele consegue alcançar a faixa com a cinasita, para que o impacto seja absorvido.

O motorista saiu ileso.

Com informações, Banda B.