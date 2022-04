Da Redação

Caminhão sem freio esmaga veículos no Paraná; veja

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um caminhão sem freio, esmaga dois veículos estacionados em Bela Vista do Paraíso, na região norte do Paraná. A batida foi registrada na manhã desta segunda-feira (4). As informações são do G1.

continua após publicidade .

Nas imagens, é possível ver o carro estacionado. Ao fundo, o caminhão aparece se movimentando lentamente. Depois que o motorista sobe na calçada, o caminhão atinge a traseira do carro e prensa o veículo contra um poste. Em seguida, o carro derruba uma moto que estava estacionada.

A Defesa Civil informou que o motorista do caminhão saiu do veículo sem puxar o freio de mão, o que teria causado o acidente. Ninguém se machucou.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: Reprodução