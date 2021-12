Da Redação

Caminhão sai da pista em grave acidente e motorista morre

Na madrugada desta sexta (3), na região metropolitana de Curitiba, um motorista de caminhão morreu em grave acidente na BR-116, próximo a Piraquara.

A policial Andressa Mariotto, do Núcleo de Comunicação da PRF, explicou que o motorista do caminhão se perdeu na rodovia. “Houve uma saída de pista, o veículo caiu da rodovia e parou em cima da linha férrea. O motorista morreu no local”, pontuou a policial.

O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caminhão já foi retirado do local do acidente na BR-116.

