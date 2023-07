Caminhão que transportava pneus pega fogo e interdita trecho da PR-467

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram mobilizadas para atender um incêndio que consumiu parte de um caminhão no início da tarde deste sábado (15), na PR-467, em Cascavel, no oeste do Paraná.

continua após publicidade

As autoridades informaram que o veículo transportava pneus. Devido ao trabalho de combate às chamas, parte da pista precisou ser interditada.

O condutor do caminhão explicou que entregaria a carga a uma recicladora em Cascavel, quando notou que havia fumaça saindo do baú do veículo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Identificado homem que morreu na BR-277; empresário fazia frete

O homem estava acompanhado da esposa. Ambos tentaram controlar o fogo, mas não obtiveram sucesso.

Ninguém ficou ferido.

Até o momento, não se sabe o que provocou o incêndio.

Siga o TNOnline no Google News