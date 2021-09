Da Redação

Caminhão que transportava casa atropela e mata jovem no PR

Um jovem morreu após ser atropelado por um caminhão que transportava uma casa. O acidente aconteceu na Avenida Dambros e Piva, bairro Santa Rita, em Marmeleiro no sudoeste do Paraná, no começo da tarde desta quinta-feira (30).

A Polícia Militar (PM) informou que o caminhão seguia sentido Francisco Beltrão a Marmeleiro, quando um rapaz que estava auxiliando na manobra caiu embaixo do veículo e foi atingido pelo rodado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, e Corpo de Bombeiros foram acionados, porém, o jovem não resistiu e morreu no local. Ele era filho do proprietário da empresa de transportes de casas. O nome e a idade dele ainda não foram revelados.

A Polícia Militar isolou o local para o trabalho de perícia pela Criminalística e Polícia Civil. O corpo foi levado para o IML de Francisco Beltrão.