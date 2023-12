Caminhão que transportava ácido pega fogo na PR-317 em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma ocorrência de incêndio na PR-317, próximo a Maringá, na saída para Campo Mourão, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, quando um caminhão, inicialmente associado a transporte de aço, pegou fogo, resultando em explosões que revelaram a presença de ácido e diversos produtos químicos no baú. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (28).

continua após publicidade

“No primeiro momento, a informação indicava envolvimento com aço. Contudo, ao chegar ao local, houve explosões. Deslocamos recursos adicionais, e após mais de uma hora, descobrimos que o veículo transportava ácido e uma variedade de produtos químicos”, relatou o tenente do Corpo de Bombeiros, André Bueno.

-LEIA MAIS: Adolescente de 17 anos morto após confronto com a Rotam era da região

continua após publicidade

“No primeiro momento havia chegado para nós a informação de que seria algo envolvido com aço. Porém, chegando ao local houve algumas explosões. Deslocamos outros recursos para o local e, depois de mais de um hora descobrimos que havia ácido dentro do caminhão, além de vários produtos químicos”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros André Bueno.

A situação tornou-se ainda mais complexa quando o motorista do caminhão afirmou não ter conhecimento sobre a natureza da carga, alegando que os produtos pertenciam a uma plataforma de vendas online. Até o momento, o responsável pela carga permanece desconhecido, levando a polícia a ser acionada para registrar a ocorrência.

De acordo com a legislação vigente, é obrigatório que o motorista possua uma nota detalhada sobre a carga transportada. No caso de materiais com compostos químicos, são necessárias autorizações específicas para o transporte, incluindo uma série de exigências e precauções a serem seguidas.

Com informações do GMC Online

Siga o TNOnline no Google News