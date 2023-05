Caminhão perde os freios e causa acidente com 3 mortes e 7 feridos

Da Redação

O acidente foi registrado na Serra da Esperança

Uma tragédia foi registrada no fim da tarde dessa segunda-feira (1º), entre Guarapuava e Prudentópolis, na região central do Paraná. Um caminhão, com placas de Candói (PR), perdeu os freios e atingiu diversos veículos em um trecho da BR-277, conhecido como Serra da Esperança. Por conta do acidente, três pessoas morreram e sete ficaram feridas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência. De acordo com as informações das autoridades, o veículo pesado, que transportava queijo, ficou sem os freios no momento em que descia a serra. Para evitar bater nos carros que estavam à frente, invadiu a pista contrária.

Ao realizar essa manobra, o motorista do caminhão acabou batendo em um Chevrolet Cruze de Guarapuava, ocupado por três pessoas. O automóvel pegou fogo e seus ocupantes morreram no local.

As vítimas foram identificadas como Eloiza Mazutti Bilyk e Tatiana Valer, que eram gerentes da cooperativa de crédito Sicredi, em Guarapuava. O marido de Eloiza, Rafael Bilyk, também faleceu na batida.

fonte: Reprodução/Redes Sociais Da esquerda para direita: Rafael Bilyk, Eloiza Mazutti Bilyk e Tatiana Valer

Na sequência, o caminhão que carregava queijo atingiu outros veículos. Sete pessoas sofreram ferimentos leves.

O trecho da BR-277 na região da batida chegou a ser totalmente interditado, mas foi liberado horas depois dos atendimentos.



As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil (PC-PR).



