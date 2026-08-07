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INCÊNDIO

Caminhão pega fogo na PR-323 e motorista fica ferido em Sertanópolis

Incêndio atingiu o semirreboque do veículo na noite de quinta-feira (6); motorista sofreu ferimentos leves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Caminhão pega fogo na PR-323 e motorista fica ferido em Sertanópolis
Autor O fogo atingiu o semirreboque do veículo - Foto: Divulgação/PRE

Um incêndio em caminhão na PR-323 deixou um motorista ferido na noite de quinta-feira (6), no km 52 da rodovia, em Sertanópolis, no norte do Paraná. O fogo atingiu o semirreboque do veículo por volta das 18h10. O condutor conseguiu parar no acostamento e foi levado ao hospital.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão trator Volvo NL10 seguia no sentido Trevo da Warta–Sertanópolis quando o incêndio começou no semirreboque.

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O motorista de 39 anos, sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento de uma ambulância da CCR e foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Sertanópolis.

O teste do etilômetro apontou resultado de 0,00 mg/l. Após o atendimento, o caminhão e o semirreboque foram liberados ao responsável pela empresa. A causa do incêndio não foi informada pela PRE.

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Caminhão pega fogo na PR-323 e motorista fica ferido em Sertanópolis
AutorSemirreboque às margens da PR-323 após incêndio - Foto: Divulgação/PRE

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