Caminhão pega fogo na BR-277 sentido litoral do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Neste domingo (12), um caminhão bitrem pegou fogo por volta das 16h

Neste domingo (12), um caminhão bitrem pegou fogo por volta das 16h e parou o trânsito na BR-277 em Morretes, no litoral do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o episódio foi o quilômetro 23, no sentido praias.

continua após publicidade .

A rodovia foi totalmente interditada por cerca de uma hora para o fogo ser apagado e o caminhão retirado.

-LEIA MAIS: Estrada da Graciosa está interditada devido às chuvas

continua após publicidade .

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), o trânsito foi retomado em meia pista.

A fila é registrada no trecho é de aproximadamente 3 quilômetros, segundo o órgão.

Mais cedo, a Estrada da Graciosa (PR-410), que também é opção de caminho entre Curitiba e o litoral, foi interditada após novo deslizamento de terra.

continua após publicidade .

A BR-277, na região de Morretes, está com dois desvios operacionais, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O primeiro é no km 42, no sentido litoral, após um deslizamento de terra registrado em outubro de 2022.O segundo é do km 33,9 ao 32,8, no sentido litoral. Este desvio permanecerá por conta das obras em virtude de um afundamento do asfalto na terça-feira (7).

De acordo com a PRF, não há previsão de quando o trecho será completamente liberado.

As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News