Caminhão pega fogo e bloqueia parcialmente a BR-376

Um caminhão pegou fogo e interditou a rodovia BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), caso aconteceu no início da manhã deste domingo (2) no km 678,5, sentido Santa Catarina.

Conforme a PRF, as pistas foram liberadas por volta das 8h30.

Ninguém ficou ferido. Às 8h50 havia 2,5 km de fila, segundo a Arteris Litoral Sul.

Equipes da concessionária Arteris e Corpo de Bombeiros atuam no local. Com informações do g1.

