Caminhão pega fogo dentro de barracão de distribuidora em Londrina

Na manhã desta terça-feira (22), na marginal da Avenida Dez de Dezembro, na Zona Sul de Londrina, foi registrado um incêndio no interior de um barracão de uma empresa de sucos.

continua após publicidade

Vídeos captados por câmeras de segurança de cenas do incêndio circulam nas redes sociais e mostram uma fumaça escura subindo. Vídeo abaixo.

- LEIA MAIS: PRF apreende carga de cocaína avaliada em R$ 5 milhões na região

continua após publicidade

Segundo informações, o fogo teria iniciado em um caminhão estacionado dentro do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros trabalharam para que as chamas não alcancem outras áreas do barracão. A corporação informou que os danos materiais foram só no veículo, que estava distante de outros carros e caminhões e sem mercadorias.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

As chamas acabaram derretendo uma das telhas, facilitando a saída da fumaça. Os funcionários tentaram controlar o incêndio com extintores, mas as chamas se alastraram rapidamente. Por isso, chamaram os bombeiros e saíram do local. Ninguém ficou ferido.

Siga o TNOnline no Google News