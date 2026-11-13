Caminhão passa por cima de perna e deixa mecânico estado grave no PR
O trabalhador apresentava ferimentos graves e suspeita de fratura na região da pelve
Um mecânico de 25 anos foi socorrido em estado grave após ser atingido por um caminhão dentro de uma oficina na Rua Albertino Gonçalves Cordeiro, na Cidade Industrial de Curitiba (PR), nesta sexta-feira (13).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima realizava manutenção no veículo quando o caminhão se movimentou e passou por cima de uma de suas pernas. O trabalhador apresentava ferimentos graves e suspeita de fratura na região da pelve.
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A equipe prestou os primeiros atendimentos e deixou o local com urgência. A identidade da vítima não foi divulgada.
As informações são da Banda B, portal parceiro do TNOnline