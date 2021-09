Da Redação

Caminhão passa por cima das pernas de motociclista

Um homem, de 25 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente entre duas motociclista e um caminhão-tanque na Avenida Major Abelardo José da Cruz, via marginal do Contorno Norte, no Bairro Jardim Dias, em Maringá, nesta quarta (22). Conforme o Corpo de Bombeiros, o caminhão tentou desviar, mas acabou passando por cima das pernas do condutor de uma das motos.

As equipe do Siate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Segundo a equipe médico do Samu, ambas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano de Sarandi. Ainda de acordo com o Samu, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e lacerações nas duas pernas e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Já o outro motociclista ferido, é um Bombeiro Militar da Reserva.

Ele contou que seguia no mesmo sentido da outra moto, quando houve uma colisão entre os veículos. Eles acabaram caindo, e na queda, o homem, de 25 anos, foi atropelado pelo caminhão.

