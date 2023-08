Caminhão não consegue subir rua, invade casa e causa destruição no PR

Moradores do bairro Atuba em Curitiba, capital do Paraná, levaram um susto enorme na noite desta terça-feira (15), depois que um caminhão desgovernado invadiu a residência deles. Por volta das 18h30, os donos da casa escutaram um forte barulho e viram o veículo destruindo o local.

O caso aconteceu na Rua Oscar Spena, depois que o caminhão apresentou problemas mecânicos e não conseguiu subir a rua. Ele voltou em marcha ré e só parou após derrubar um muro, atingir uma motocicleta da família e destruir parte da parede de um dos quartos do imóvel.

Como se a situação já não fosse complicada o bastante, para a surpresa de todos, logo após o acidente, o caminhoneiro abandonou o veículo e fugiu. Apesar do susto e dos prejuízos, ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) esteve no local e conseguiu contato com o proprietário do caminhão. O homem informou que irá retirar o veículo do local. A família ficou revoltada com a atitude do motorista e espera que os responsáveis paguem os prejuízos.

*Com informações RicMais.

