Caminhão invade casa em Ponta Grossa e destrói fachada

Um caminhão invadiu, de ré, uma casa no bairro Olarias, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, na tarde desta sexta-feira, 22. As informações são do portal G1.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista disse que estava fazendo uma entrega quando o veículo ficou sem freio. O caminhão desceu a rua, bateu em algumas muretas de estacionamento, derrubou uma grade e, então, invadiu a residência.

Dentro do local, segundo a PM, estava uma senhora de 80 anos, que mora sozinha. No momento do acidente, ela estava no quarto dos fundos e não se feriu.

O caminhoneiro, de 36 anos, se machucou no pulso, mas sem gravidade. A PM fez teste do bafômetro, que deu negativo.

A área foi interditada pela PM e aguarda uma avaliação posterior, que deverá ser feita Defesa Civil.