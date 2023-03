Caminhão invade área de segurança da BR-277 onde ocorrem obras no PR

Da Redação

O acidente ocorreu no começo da tarde desta segunda-feira

Carregado com soja, um caminhão invadiu a área de segurança das obras do km 42 da BR-277, no litoral do Paraná, derrubando algumas defensas de concreto, dispostas em formato de uma pista de “slalom”. O acidente ocorreu no começo da tarde desta segunda-feira.

O condutor alegou falta de freios, mas se recusou a se submeter ao teste do etilômetro, sendo autuado em R$ R$ 2.934,70.

O caminhão não pôde ser retirado de imediato, já que ficou com a roda dianteira deslocada, barra de direção torta, roda dianteira e cabine prensadas na barreira de concreto que divide a faixa, e que separa a faixa de segurança da faixa de rolamento, com risco de causar mais avarias ao veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão parou totalmente apenas 60 m do guindaste. Após o último acidente no local, a polícia solicitou que fosse reforçado o acesso, para evitar ou mitigar acidentes no local.

Com informações do Bem Paraná

