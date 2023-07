Caminhão enrosca em fios e arrasta duas pessoas em Mandaguari

Uma equipe do Samu esteve no local

Nesta quinta-feira (27), um caminhão trafegava pela Rua Renê Tácola, nas proximidades da faculdade, em Mandaguari, região norte do Paraná. O baú do veículo teria enroscado em fios e cabos de telefone e internet. De acordo com informações e imagens do vídeo, a moto era conduzida por um homem com uma criança na garupa, que teria se enroscado nos cabos na altura do pescoço.

O baú do veículo teria puxado fios e cabos de telefone e internet, enroscando no pescoço de uma criança que estava na garupa de moto tnonline

Outra ocorrência:

Motorista morre após carro bater em barranco na PR-090

Um motorista de 41 anos morreu após perder o controle da direção, bater o carro em um barranco na PR-090, em Ibiporã, na noite de quinta-feira (28). O acidente foi no km 374 da rodovia.

Segundo o Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv), o homem trafegava sentido Ibiporã a Sertanópolis, pela rodovia quando perdeu o controle, saindo da pista e chocou-se contra o barranco. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

