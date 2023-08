Caminhão em movimento pega fogo na PR-445 em Londrina; veja vídeo

As causas do incêndio ainda não foram reveladas

Na tarde deste domingo (6), um caminhão ficou completamente destruído após sofrer um incêndio iniciado na PR-445, na região sul de Londrina.

O veículo estaria passando pela cidade quando as chamas começaram. Ao perceber, o caminhoneiro conseguiu parar próximo à entrada do Conjunto União da Vitória e descer rapidamente. O fogo se alastrou pela carroceria do caminhão até consumir o veículo por completo. As causas do incêndio ainda não foram reveladas.

Segundo testemunhas, o motorista, que é morador de outra cidade, conseguiu escapar sem ferimentos. No entanto, as informações apontam que ele não tinha seguro. Imagens registraram a carreta pegando fogo ainda em movimento no vídeo abaixo.

