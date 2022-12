Caminhão é retirado da BR-376 em destroços; veja o vídeo

Da Redação

Completamente destruído e quase irreconhecível, o veículo foi o primeira a ser retirado desse local

Na tarde desta quinta-feira (1º), um caminhão foi retirado em destroços da chamada "zona quente" do deslizamento da BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná. Completamente destruído e quase irreconhecível, o veículo foi o primeira a ser retirado desse local.

Conforme é possível ver nas imagens feitas pelo jornalista Marc Sousa, da RICtv, a força do deslizamento de terra amassou a cabine do motorista e até mesmo as rodas do automóvel se desprenderam da estrutura. Assista o vídeo abaixo.

A chamada "zona quente" é a área mais crítica do deslizamento, na ribanceira que se formou embaixo da pista. O local é o mais sensível, com solo mais instável e onde as equipes de busca estimam estar o maior número de possíveis vítimas.

No caminhão retirado ninguém foi localizado. Até o momento, apenas dois corpos foram localizados no soterramento. Pelo menos mais uma carreta e três carros já foram retirados de outros locais do deslizamento.

Assista: null - Vídeo por: Marc Sousa/RICtv

Fonte: Informações RicMais.



