Caminhão é atingido por trem após enroscar na linha férrea; veja

Um acidente envolvendo um caminhão com maquinário foi registrado na manhã desta terça-feira (13), por volta das 11 horas, em Ortigueira, cidade localizada nos Campos Gerais. Conforme informações de testemunhas, o veículo se enroscou na linha férrea e foi atingido pelo trem. A colisão ocorreu no Colônia Augusta Vitória, antes da entrada da Volta Grande, zona rural da cidade.

Ainda de acordo com testemunhas, o caminhão estava atravessando a linha férrea, quando ficou enroscado e foi atingido pela locomotiva que se aproximava buzinando do cruzamento. A assessoria de imprensa da empresa Rumo enviou uma nota informando que ninguém ficou ferido durante a colisão.

Leia na íntegra a nota enviada pela assessoria da empresa Rumo:



Um caminhão parou sobre a passagem em nível (PN) no momento em que o trem se aproximava na manhã de hoje (13), por volta das 11h, na região de Ortigueira (PR). O maquinista cumpriu todos os procedimentos de segurança, mas não foi possível parar a tempo. Ninguém se feriu e a empresa prestou todo o suporte no atendimento.

Conforme as leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a linha férrea é sempre preferencial. A empresa orienta os motoristas para que sempre fiquem atentos à sinalização e parem antes dos cruzamentos, observando a aproximação do trem para realizar a travessia segura.

Veja o vídeo:

