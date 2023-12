Caminhão é atingido e arrastado por trem no Paraná; veja vídeo

Um caminhão foi atingido por um trem em um cruzamento na região de Bocaina, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão na linha férrea aconteceu na manhã desta quarta-feira (20), em uma rua na marginal da Avenida Souza Naves. Confira vídeo abaixo.

Segundo informações, o caminhão estava carregado com pedras e chegou a ser arrastado por alguns metros. O veículo tombou na linha férrea e um princípio de incêndio foi registrado. Equipes do Corpo de Bombeiros apagaram o fogo que iniciou no tanque de combustível do veículo.

Conforme a PRF, o condutor disse que não escutou o aviso sonoro quando foi atingido. O motorista do caminhão e o maquinista não tiverem ferimentos.

