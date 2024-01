Caminhão dos Correios pega fogo e interdita BR-376; confira o vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um trecho da BR-376 foi bloqueado na tarde desta segunda-feira (8) após um caminhão dos Correios pegar fogo. O caso foi registrado na altura do km 662, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na pista sentido a Santa Catarina. Ninguém ficou ferido.

O causa não foi informada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo informou a Arteris Litoral Sul, o bloqueio do fluxo de veículos gerou uma fila de aproximadamente 7 quilômetros.

A liberação da pista da BR-376 foi feita logo após o controle do fogo do caminhão e também a melhoria das condições de trânsito do local.

Em nota, os Correios informaram que toda a carga postal foi destruída e que os clientes precisam acompanhar o rastreamento dos objetos pelo site dos Correios ou pelo aplicativo. Remetentes e destinatários devem receber outras comunicações pelos canais oficiais de relacionamento.

