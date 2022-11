Caminhão desgovernado mata mulher e deixa duas crianças feridas, no PR

Da Redação

Acidente foi na Rua Evangelina Madureira de Camargo, no Bairro Jardim Arapongas

Um caminhão desgovernado atropelou e matou uma mulher e deixou duas crianças feridas na manhã de sábado (19), em Castro, nos Campos Gerais, no Paraná.

De acordo com informações, o acidente foi na Rua Evangelina Madureira de Camargo, no Bairro Jardim Arapongas.

O caminhão Mercedes Benz descia sem freio pela rua e ao tentar acessar a Rua Darley Jose Borges da Costa, acabou atropelando três pessoas, uma mulher e duas crianças.



A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As duas crianças foram socorridas pelo SIATE (Corpo de Bombeiros) em estado grave e encaminhadas para a UPA 24h.

O local permaneceu isolado até a chegada do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa.

Por volta das 17 horas de sábado, a equipe do Portal aRede recebeu a informação de que as duas crianças atingidas no acidente estavam bem.

A vítima foi identificada como Natanaeli da Silva. O velório será na casa dela, em Castro.

* Com informações Portal aRede e Stive Notícias

