Caminhão desgovernado destrói parede e invade casa no PR

Caso foi na rua Ary Rolim Costa, no bairro Fazendinha, em Curitiba.

Na noite desta terça-feira (10) um caminhão desgovernado destruiu uma parede e invadiu os fundos de uma casa, na rua Ary Rolim Costa, no bairro Fazendinha, em Curitiba.

Conforme informações do Portal Banda B, o proprietário da residência, Genésio Ferreira Pinto, estava assistindo a um jogo de futebol com a esposa quando foi surpreendido pelo barulho do caminhão invadindo a lavanderia.

Segundo Genésio, por sorte a parede dos fundos, onde o caminhão invadiu é reforçada, “se não fosse ela o caminhão tinha vindo na gente com tudo”, relatou.

O caminhão estava estacionado em um terreno usado para colocar entulhos e, segundo um vizinho, o veículo perdeu o freio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e vai avaliar se há risco para os moradores em permanecer no local.

fonte: Eliandro Santana – Banda B

