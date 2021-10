Da Redação

Caminhão desgovernado deixa três crianças feridas no Paraná

Um caminhão desgovernado deixou três crianças feridas em Castro, na região dos Campos Gerais, Paraná. O veículo bateu contra o muro e invadiu o quintal de uma casa, localizada na Rua Amilton Bueno, no Jardim Alvorada, na noite de segunda-feira, (11)

Quatro crianças brincavam em uma cama elástica no quintal de casa no momento do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as crianças, de 2 a 9 anos, ficaram embaixo dos entulhos de materiais de construção que estavam no caminhão. Segundo a família, três tiveram ferimentos sem gravidade e foram levadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Uma criança de 2 anos foi a que mais se feriu, ao ser atingida por pedaços do muro.

O motorista do caminhão não se feriu e ficou no local. Aos bombeiros, ele disse que percebeu que o veículo estava sem freios, na descida, e tentou evitar o acidente, mas não conseguiu. Ele relatou que alinhou o veículo em direção a um matagal, existente no fim da rua, e teria saltado da cabine. O caminhão desviou e acertou o muro de duas casas, um poste e um carro que estava no jardim.

Veja:

Caminhão desgovernado deixa três crianças feridas no Paraná - Vídeo por: Reprodução