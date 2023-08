Caminhão desgovernado atropela padre e o prensa contra grade de ferro

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para atender um atropelamento na manhã desta quinta-feira, 17 de agosto. Segundo as informações das autoridades, um padre e um outro homem foram atingidos por um caminhão desgovernado na zona oeste de Londrina, norte do Paraná.

O sacerdote, identificado como Marcos Vinícius, de 54 anos, e Donizete Rodrigues dos Santos, de 60, trabalhavam no conserto de uma calçada da Paróquia Santo Antônio, no Jardim Bandeirantes. Enquanto realizavam a manutenção, foram surpreendidos por um caminhão desgovernado - que estava sem motorista.

O veículo saiu da Rua Serra do Paranapiacaba e cruzou a Avenida Serra dos Pirineus.

Ao serem atropeladas, as vítimas foram prensadas contra uma grade de ferro. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos aos homens e os encaminharam para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos moderados.

Com informações da Tarobá News.

