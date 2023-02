Caminhão desgovernado atropela criança de 6 anos no Paraná

Da Redação

O veículo estava carregado com mandioca e teria perdido os freios

Uma criança, de 6 anos de idade, ficou gravemente ferido após ter sido atropelado por um caminhão desgovernado no interior do Paraná, na tarde desta terça-feira (21). O veículo, que estava carregado com mandioca, ainda bateu em outro carro e tombou.

O acidente aconteceu por volta das 16 horas na Estrada Margareth, zona rural da cidade de Iporã, no Noroeste do estado. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhoneiro teria perdido o controle do veículo perto de uma ponte sobre o Rio Sarandi.

Desgovernado, o caminhão bateu na traseira de um Chevrolet Classic e, em sequência, atropelou o menino. A criança estava acompanhado de familiares pescando próximo à ponte. Alguns metros adiante, o caminhão tombou.

A criança foi levada pelo helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da cidade de Umuarama, em estado gravíssimo. O caminhoneiro foi levado para o Hospital Municipal de Iporã e liberado pouco tempo depois.

Em relato à Polícia Civil, o condutor do caminhão afirmou que o acidente foi causado após o caminhão ter perdido os freios. O carro envolvido no acidente tinha alerta de roubo e foi abandonado pelo motorista.

Fonte: Informações RicMais.

