Caminhão desgovernado atinge 20 veículos em cidade do PR; veja

Um caminhão desgovernado atingiu pelo menos 20 carros em Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, na noite desta quinta-feira (24). O veículo estava carregado com mais de 30 toneladas de farelo de soja, quando, por volta das 19h40, provocou o acidente em uma rua da área central da cidade. Veja o vídeo abaixo

Uma câmera de monitoramento de uma choperia gravou o momento da colisão. As imagens mostram que o caminhão arrasta veículos estacionados. Outros que trafegavam na via também foram atingidos. O motorista do caminhão afirmou no local, segundo testemunhas, que o veículo ficou sem freio e ele não conseguiu mais controlar a direção.

Após o acidente, a carga do caminhão ficou esparramada pela rua.Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ficou ferida. Ela ficou presa em um dos carros e foi socorrida, sendo encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com suspeita de fratura na perna. Um motociclista pulou da moto e, por sorte, não foi atingido.

Carregado em Guarapuava, na região central do estado, o caminhoneiro tinha como destino Itapejara D’Oeste, no sudoeste do Paraná. Ele não ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.