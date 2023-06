Caminhão derruba fios e causa a morte de motociclista; veja flagrante

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um motociclista de 41 anos morreu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29) em uma via pública de Curitiba. A vítima perdeu a vida após se enroscar em fios na Rua Tapajós.

continua após publicidade

Uma câmera de segurança registrou a tragédia e, nas imagens, é possível ver que houve uma explosão, levantando a hipótese de que o homem sofreu uma descarga elétrica.

Ainda através do flagrante, é possível ver um caminhão-guincho, que transportava outro veículo, passar pela via e enroscar em parte da fiação. Com isso, os cabos de condução elétrica caíram.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motorista perde controle de veículo e capota no centro de Apucarana

Cerca de 30 segundos depois, o motociclista os atinge. Veja:

continua após publicidade

“Tanto o choque como a queda podem ter ocasionado a morte. A princípio a velocidade da moto era compatível com a via. Houve uma descarga elétrica, que pode ter atingido o motociclista”, comentou a PM.



Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News