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Caminhão de recicláveis tomba e bloqueia os dois sentidos da BR-376 em Maringá (PR)

Motorista de 57 anos sofreu ferimentos leves e foi encaminhado à UPA; PRF e concessionária trabalham na limpeza e liberação do trecho

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 16:58:20 Editado em 18.05.2026, 17:01:40
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Caminhão de recicláveis tomba e bloqueia os dois sentidos da BR-376 em Maringá (PR)
Autor O caminhão está sendo removido neste momento - Foto: PRF

Um caminhão carregado com materiais recicláveis tombou na tarde desta segunda-feira (18) e interditou totalmente os dois sentidos da rodovia BR-376, em Maringá, na região Norte do Paraná. O acidente ocorreu no quilômetro 6,2 e fez com que o veículo ficasse atravessado na via, causando o derramamento de toda a carga e o vazamento de óleo no asfalto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão pertence à frota da prefeitura do município.

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O motorista do veículo, de 57 anos, sofreu ferimentos leves. Ele recebeu os primeiros socorros das equipes de emergência e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte de Maringá. Devido ao bloqueio total da rodovia, que segue sem previsão de liberação, a EPR, concessionária responsável pela administração do trecho, organizou uma rota alternativa. O fluxo de veículos está sendo desviado entre os quilômetros zero e 10, passando por dentro do perímetro urbano da cidade.

Equipes da PRF e da prefeitura trabalham em conjunto no local para sinalizar a via e realizar a remoção dos materiais e do óleo espalhados, etapa necessária para garantir a segurança antes da reabertura do tráfego. Até o momento, as autoridades de trânsito não divulgaram informações sobre as causas que levaram ao tombamento do caminhão.

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acidente BR 376 caminhâo maringa Segurança Viária
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