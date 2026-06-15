Caminhão de ponkan tomba, espalha carga na pista e envolve sete veículos no PR

O tombamento de um caminhão carregado de ponkan causou um acidente envolvendo sete veículos na noite deste domingo (14), na Rodovia dos Minérios, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. A ocorrência foi registrada por volta das 22h, na pista sentido capital, nas proximidades do viaduto do Contorno Norte. Com a queda do veículo de carga, caixas e frutas ficaram espalhadas pela via, atingindo os automóveis que trafegavam pelo trecho e provocando uma sequência de colisões. As informações são da Banda B.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada inicialmente para atender a uma múltipla colisão, mas constatou no local que o derramamento da carga foi o fator gerador do acidente. O sargento Batista, que atendeu à ocorrência, explicou que o caminhão atingiu três carros de forma direta, enquanto outros três veículos que passavam pelo local sofreram avarias exclusivamente devido ao impacto com as frutas e caixas caídas no asfalto.

Apesar da proporção do acidente, o motorista do caminhão foi a única pessoa que necessitou de atendimento médico. O condutor recebeu os primeiros socorros das equipes de resgate no próprio local, sendo resgatado consciente e orientado. Em seguida, ele foi encaminhado com ferimentos leves para avaliação no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba. Os ocupantes dos demais automóveis envolvidos saíram ilesos.