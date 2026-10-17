Caminhão de madeira colide com ônibus, tomba e atinge carro na PR-459; 9 ficam feridos

Nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região

Um caminhão carregado de madeira colidiu na lateral de um ônibus enquanto descia a serra, tombou e atingiu um carro no início da tarde deste sábado (17), na PR-459, em Reserva do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná. Nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região.

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Entre os feridos estão o motorista do caminhão, o motorista e um passageiro do carro, além de seis passageiros do ônibus. Os passageiros do coletivo prestavam serviços para uma empreiteira contratada pela Companhia Paranaense de Energia (Copel) para as obras de ampliação de uma usina.





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Foto: LorIval Lima Santos/Diário Reservence Foto: LorIval Lima Santos/Diário Reservence

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Em nota, o Consórcio Construtor UHE Segredo informou que o micro-ônibus transportava 21 funcionários, que foram encaminhados ao hospital para avaliação médica. Todos receberam alta sem apresentar lesões.

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