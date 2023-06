Caminhão de lixo de cidade do Paraná é flagrado com carga saqueada

Servidores públicos da Prefeitura de Campina Grande do Sul, que trabalham na coleta de lixo do município, foram flagrados aparentemente saqueando a carga de um caminhão que se envolveu em um acidente na BR-116. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (13/6).

Motoristas que passavam pelo local do acidente, na altura do quilômetro 45, fizeram vídeos do caminhão de lixo abarrotado com as caixas de mercadorias que estavam sendo transportadas pelo outro veículo. As imagens viralizaram nas redes sociais. Veja abaixo.

Diante da enorme repercussão, a Prefeitura Municipal publicou uma nota de esclarecimento sobre a situação. A administração informou que um procedimento administrativo já foi instaurado para apurar os fatos.

"A Administração Municipal não compactua com qualquer irregularidade", disse a Prefeitura em nota. De acordo com a RicMais, os servidores foram orientados por um secretário do município a devolver as caixas na delegacia de polícia.

Veja o flagrante:

