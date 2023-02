Caminhão de empresa de Apucarana sai da pista e quase tomba na BR-277

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Um caminhão de uma empresa de Apucarana, norte do Paraná, se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira (3), na BR-277, em Cascavel, no oeste do Estado. O veículo, que estava carregado com 13 mil pães, saiu da pista e quase tombou próximo ao trevo acesso ao bairro Turisparque, na zona sul da cidade.

continua após publicidade .

O acidente aconteceu após o condutor, que trafegava sentido Foz do Iguaçu, perder o controle da direção, sair da rodovia e parar em um canteiro. Os produtos não ficaram espalhados pela pista, pois estavam condicionados no compartimento de carga.

Leia mais: Homem de 61 anos é encontrado morto em residência no Jd. Ponta Grossa

continua após publicidade .

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para auxiliar no tráfego de veículos, já que o veículo precisava ser retirado das margens da rodovia. O próprio motorista foi quem acionou o serviço de guincho.

Siga o TNOnline no Google News