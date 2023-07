Caminhão de Califórnia tomba na BR-376 e motorista fica ferido; veja

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão de Califórnia, município do Vale do Ivaí, mobilizou as autoridades na madrugada desta terça-feira (4). A ocorrência aconteceu em um trecho da BR-376, em Nova Londrina, próximo ao trevo de acesso ao Porto São José.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) comparecerem ao local. De acordo com as autoridades, o caminhão da Volkswagen tombou por volta das 2h30 no quilômetro 37 da rodovia. O acidente ocorreu quando o veículo transitava no sentido Nova Londrina a Paranavaí, no noroeste do Paraná.

O motorista do caminhão, de 35 anos, sofreu ferimentos e precisou ser encaminha para um hospital da região.

A pista ficou parcialmente interditada, fator que alterou o tráfego de veículos no local.

Com informações do Blog do Berimbau.

