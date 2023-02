Caminhão de Apucarana está envolvido em grave acidente na BR-277

Da Redação

Apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu

Um caminhão de Apucarana está envolvido em um grave acidente registrado na BR-277, em Balsa Nova, no interior do Paraná. Quatro caminhões se envolveram em uma colisão e o trecho do quilômetro 138 ficou completamente bloqueado. No local, há um alto risco de explosão, devido a um dos veículos estar carregado com álcool etílico.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão com placas de Foz do Iguaçu bateu na lateral de um caminhão-tanque de Uberlândia (MG), carregado com álcool etílico. Após a colisão, a carga ficou espalhada por toda a rodovia.

Logo em sequência, um veículo de Araucária bateu na traseira do caminhão-tanque e acabou saindo da pista. O quarto caminhão, de Apucarana, atingiu então o veículo de Araucária. Apesar da gravidade do acidente, ninguém se feriu.





Pista liberada apenas a noite

O bloqueio total da rodovia teve início por volta das 06h20, quando o acidente aconteceu, e ficou fechada durante mais de seis horas. Por volta das 13h, a pista sentido Ponta Grossa teve suas faixas liberadas. No entanto, quem vai para a capital paranaense deve tomar rotas alternativas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a Ambipar, empresa responsável pelo transbordo da carga de produto perigoso, deu a previsão de pelo menos mais quatro horas para retirar a carga e extinguir o risco de explosão no local do acidente.

Apenas após isso será feito o destombamento dos veículos e, então, a liberação da pista. Não está descartada uma nova interdição total em ambos os sentidos no momento da retirada dos veículos.





*Com informações RicMais.

