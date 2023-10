Caminhão danificado gera alerta e PRF apreende toneladas de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da noite desta quinta-feira (19) mais de 4,5 toneladas de maconha escondidas em uma carga de trigo, em Prudentópolis, na região central do Paraná. Uma equipe em ronda avistou um veículo com diversos danos na estrutura, aparentando envolvimento em acidente, e abordou o motorista para verificar o motivo dos danos.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais perceberam um comportamento alterado no condutor. O homem, de 46 anos, demonstrava inclusive sinais de embriaguez. Diante da situação, os agentes resolveram aprofundar a fiscalização.

No compartimento de carga, que continha sacas de trigo com destino a São Paulo, o forte odor de maconha entregou a localização do carregamento ilícito, oculto embaixo da carga regular. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil em Prudentópolis. O homem também recusou a realizar o teste de alcoolemia, sendo aplicadas as devidas medidas administrativas.

