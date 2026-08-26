Caminhão com painéis de LED pega fogo e causa longo congestionamento na BR-376

Um caminhão carregado com placas de LED utilizadas em shows pegou fogo entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira (26), provocando a interdição da BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. O motorista do semirreboque saiu ileso da ocorrência, no entanto, um outro caminhoneiro que parou na rodovia para auxiliar no combate às chamas precisou ser socorrido e encaminhado para atendimento médico após inalar fumaça.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio teve início por volta das 23h30, momento em que a via precisou ser bloqueada. As circunstâncias que deram origem ao fogo ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. Os trabalhos de contenção e limpeza duraram quase cinco horas, e a interdição total da pista foi encerrada somente às 4h20.

Apesar da liberação do trecho, os motoristas enfrentaram problemas para seguir viagem durante a manhã. O reflexo do bloqueio gerou um congestionamento que se estendeu até o quilômetro 637 da rodovia, com diversos pontos de retenção. Segundo a polícia, a lentidão prolongada foi agravada por caminhoneiros que acabaram dormindo na fila durante a madrugada e, também, por veículos de carga que tiveram os motores bloqueados automaticamente pelos sistemas de rastreamento das transportadoras, dificultando a retomada do fluxo.

Com informações da Banda B