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Caminhão com falha nos freios usa área de escape na BR-376 e evita acidente no PR

Câmeras registraram o veículo, que viajava sem carga rumo a Santa Catarina, parando no dispositivo com segurança e sem deixar feridos

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 09:30:05 Editado em 20.05.2026, 09:29:58
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Um caminhão sem carga precisou utilizar a área de escape da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, após apresentar uma pane nos freios na tarde de terça-feira (19). O incidente ocorreu no quilômetro 671,7 da rodovia, na pista sentido Santa Catarina, e não deixou feridos. A rápida ação do motorista evitou o que poderia ter sido um acidente grave na descida da serra.

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Câmeras de monitoramento da Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela administração do trecho, registraram o exato momento da ocorrência. As imagens mostram o veículo acessando o dispositivo de segurança com sucesso por volta das 16h, parando em segurança logo em seguida.


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Caminhão com falha nos freios usa área de escape na BR-376 e evita acidente no PR
AutorCâmeras de segurança registraram o momento que o veículo usa a área de escape - Foto: Reprodução

As áreas de escape são estruturas vitais para a segurança em rodovias, especialmente em trechos com declives acentuados. Elas consistem em faixas laterais preenchidas com materiais que aumentam o atrito e reduzem rapidamente a velocidade de veículos desgovernados até a parada total. No Paraná, os dispositivos são preenchidos com cinasita, uma argila expandida comumente utilizada em projetos de jardinagem, mas altamente eficaz para a frenagem de emergência.

A eficácia do sistema é comprovada pelos números da Arteris. Até esta quarta-feira (20), a área de escape do quilômetro 671,7 registrou nove entradas, resultando em 46 vidas salvas. O município de Guaratuba conta ainda com um segundo dispositivo, localizado no quilômetro 667,3, que somou 23 acessos e 34 vidas salvas no mesmo período. Ao todo, nos últimos 13 anos de operação, essas duas estruturas já foram responsáveis por preservar a vida de mais de mil pessoas que trafegavam pelo trecho.

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área de escape arteris litoral sul BR 376 Guaratuba pane nos freios segurança nas rodovias
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