Caminhão com contrabando quase tomba durante fuga da PRF; vídeo

O veículo transportava aproximadamente 200 mil maços de cigarros

Um caminhão carregado com aproximadamente 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, quase tombou ao fugir de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na manhã desta segunda-feira (10).

A perseguição aconteceu na PR-239, no município de Assis Chateaubriand, na região Oeste do Paraná, por volta das 07 horas. O momento foi registrado por uma câmera acoplada na viatura policial. Veja no final da matéria.

Conforme informações, a ocorrência foi registrada após o motorista receber uma ordem de parada, mas empreender uma fuga por cerca de 10 quilômetros. O condutor acessou uma estrada de terra, em alta velocidade, e quase tombou o caminhão.

Ao perceber que não conseguiria despistar a PRF, o homem jogou o veículo em uma plantação de milho e fugiu a pé. A equipe policial não conseguiu localizá-lo. O caminhão, que estava com placas clonadas, foi levado para o pátio da Receita Federal de Cascavel.

Assista a fuga: null - Vídeo por: tnonline

