Caminhão com cigarros contrabandeados é apreendido

Policiais militares do BPFRON – Batalhão de Polícia de Fronteira patrulhavam a BR-277, neste domingo (29) na cidade de São Miguel do Iguaçu, durante Operação Hórus, quando abordaram um caminhão.

Em meio a caixas de mercado foram encontrados no veículo 3.000 pacotes de cigarros contrabandeados.

O condutor, um homem de 30 anos morador de Santa Terezinha de Itaipu foi detido e encaminhado com o veículo e contrabando para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. nessa operação interagências equipes do BPFRON e demais Unidades da PMPR, Polícia Federal, PCPR, RECEITA FEDERAL e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

As ações integradas dos órgãos de segurança pública federais e estaduais também fazem parte do PPIF – Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, coordenado pelo GSI – PR que busca integrar e articular ações de segurança pública, inteligência, controle aduaneiro e das Forças Armadas com as ações dos estados e municípios situados na faixa de fronteira e divisas, incluídas suas águas interiores e costa marítima.

