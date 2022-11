Caminhão com carne bovina capota em Maringá; carga foi perdida

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aconteceu na alça de acesso da PR-323 à PR-317

Um caminhão frigorífico carregando cerca de 15 toneladas de carne bovina capotou em um viaduto de Maringá, no Paraná, na madrugada desta sexta-feira (25). Toda a carga, avaliada em mais de R$ 500 mil, foi perdida.

continua após publicidade .

O veículo havia saído de Cruzeiro do Oeste com destino ao município paulista de Pirapozinho, quando sofreu o acidente na alça de acesso entre as rodovias PR-323 e PR-317, na entrada oeste de Maringá.

LEIA MAIS: Caminhão cai de viaduto em Maringá; câmera flagra acidente

continua após publicidade .

Por volta das 04h30 da madrugada, o veículo atingiu o guard-rail e caiu em um barranco às margens da pista, capotando. O sistema de refrigeração parou de funcionar após o acidente, deixando a carga exposta por cerca de 4 horas à temperatura ambiente.

O motorista foi atendido e levado a um hospital de Maringá com ferimentos leves.





Fonte: Informações do RICmais.

Siga o TNOnline no Google News