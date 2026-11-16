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Caminhão com 57 mil litros de combustível tomba na BR-277 e condutor é preso por embriaguez

Acidente ocorreu na noite de domingo (15) e provocou vazamento de carga, gerando risco de explosão. Teste do bafômetro apontou embriaguez

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Caminhão com 57 mil litros de combustível tomba na BR-277 e condutor é preso por embriaguez
Autor Foto: PRF

Um motorista de 46 anos foi preso por embriaguez ao volante após tombar o caminhão bitrem que conduzia na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O acidente aconteceu por volta das 19h20 deste domingo (15), no quilômetro 55 da rodovia, e provocou o vazamento de parte dos 57 mil litros de biodiesel transportados pelo veículo, interditando os dois sentidos da pista. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante o atendimento no local, os agentes perceberam que o condutor apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, como odor etílico, fala arrastada e olhos vermelhos. Questionado pela equipe, o homem admitiu ter consumido cerveja. Ele realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,96 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões — índice 3,2 vezes superior ao limite de 0,30 mg/l, patamar a partir do qual a conduta configura crime de trânsito.

Com o tombamento da carreta, o combustível se espalhou sobre o asfalto. Após avaliação do Corpo de Bombeiros, a rodovia precisou ser totalmente bloqueada em ambos os sentidos devido ao risco de explosão, ficando a desobstrução condicionada ao trabalho de transbordo da carga remanescente. Conforme atualização divulgada pela PRF às 7h40 desta segunda-feira (16), o fluxo de veículos seguia parcialmente liberado, com uma faixa disponível no sentido Litoral e outra no sentido Curitiba, ainda sem previsão para a normalização total do tráfego na via.

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