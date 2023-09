Caminhão com 12 toneladas de carga usa área de escape e evita acidente

Uma tragédia foi evitada durante as primeiras horas deste sábado, 23 de setembro, graças a rápida ação de um motorista que transitava pela BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná.

continua após publicidade

O condutor conduzia um caminhão carregado com 12 toneladas de molho de tomate, quando perdeu os freios do veículo. Com a falha no sistema de frenagem, o transporte começou a ganhar velocidade na altura do quilômetro 667.

Um acidente não foi provocado por conta de uma área de escape. O caminhoneiro conduziu o veículo até o espaço, conseguindo evitar uma tragédia.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: BR-376 registra 14 km de fila no sentido litoral do Paraná; saiba mais

A Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pela rodovia, divulgou imagens de uma câmera de segurança que flagrou o momento em que o caminhão adentra 120 metros na área de escape.

Inclusive, a velocidade do veículo era tanta que acabou colidindo contra as bombonas de água.

continua após publicidade

Veja:

Banda B

continua após publicidade

Apesar do susto, ninguém se feriu na ocorrência.

Para mais informações, acesse o portal da Banda B, parceira do TnOnline.

Siga o TNOnline no Google News