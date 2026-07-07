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ACIDENTE

Caminhão-cegonha pega fogo e destrói sete carros no Paraná

Bloqueio total da pista durou cerca de uma hora e meia para o trabalho dos bombeiros e a limpeza do local

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 16:36:19 Editado em 07.07.2026, 16:36:13
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Caminhão-cegonha pega fogo e destrói sete carros no Paraná
Autor O motorista conseguiu desengatar o caminhão da carreta, impedindo e que o ‘cavalo mecânico’ também fosse destruído - Foto: Divulgação PRF

Um incêndio destruiu um caminhão-cegonha e danificou sete carros que eram transportados pelo veículo na manhã desta terça-feira (7), na BR-277, em Céu Azul, na região oeste do Paraná. Apesar da gravidade do incidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que não houve feridos.

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Segundo a CGN, o fogo começou enquanto o caminhão trafegava pela rodovia. O motorista conseguiu parar no acostamento, mas as chamas se espalharam rapidamente, atingindo os veículos transportados.

O motorista conseguiu desengatar o caminhão da carreta, impedindo e que o ‘cavalo mecânico’ também fosse destruído.

Para garantir a segurança e permitir o trabalho das equipes, a BR-277 precisou ser interditada nos dois sentidos. A PRF esteve no local para sinalizar a área e orientar os motoristas. O bloqueio total da pista durou cerca de uma hora e meia para o trabalho dos bombeiros e a limpeza do local,

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Apesar do susto e dos prejuízos, não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Pelas imagens, é possível notar que as chamas teriam se iniciado na cegonha.

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