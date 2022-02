Da Redação

Caminhão carregado invade residência com grupo de crianças

Um caminhão que transportava estruturas metálicas bateu em dois automóveis e invadiu uma casa e o terreno de outra na manhã desta terça-feira (1º), em Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba. A Defesa Civil e a Guarda Municipal atenderam a ocorrência.

De acordo com as autoridades, havia entre 10 e 15 crianças em uma das residências invadidas pelo caminhão. Os cuidadores estavam no local.

Ninguém se feriu no acidente, pois, no momento da batida, as crianças haviam entrado no imóvel para lanchar.

A Defesa Civil informou que o caminhão estava parado em frente a uma loja de material de construção para descarregar.

Assim que o condutor do veículo desceu para entregar as notas fiscais do produto, o caminhão começou a descer a rua de ré.

O veículo desgovernado atingiu dois carros que estavam na rua e entrou em dois terrenos. Com a força da batida, um dos carros atingidos tombou, e o muro de uma das casas ficou destruído.

