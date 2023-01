Caminhão carregado de óleo vegetal tomba e motorista morre na BR-277

Da Redação

Acidente foi na manhã desta sexta-feira, em Nova Laranjeiras

Um homem morreu após a carreta que conduzia tombar na BR-277, em Nova Laranjeiras, na região Centro-Sul do Paraná, a 328 km de Curitiba. O acidente foi na manhã desta sexta-feira (20).

De acordo com as informações coletadas no local, a carreta estava carregada com óleo vegetal, saiu da pista e chocou-se com um paredão e tombou.

Socorristas do Samu foram acionados para atender a vítima que não resistiu aos ferimentos.

A carga ficou espalhada na pista por aproximadamente 100 metros. A rodovia BR 277 ficou totalmente interditada até por volta das 13h40 quando o fluxo começou a fluir no sistema SIGA/PARE.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também esteve no local, bem como a Perícia Técnica do Instituto de Criminalística para determinar as causas do acidente.

Os detalhes do que provocou o acidente não foram divulgados e devem ser apurados.

O corpo do homem foi recolhido ao IML (Instituto Médico Legal).

* Com informações Catve

