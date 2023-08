Caminhão carregado de diesel tomba e interdita BR-376 no PR

Nesta manhã de segunda-feira (14), em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, um caminhão carregado com diesel tombou na BR-376. O acidente provocou a interdição parcial do trecho que fica em frente ao nº 525, entre o rio Tibagi e o Parque Estadual Vila Velha. O caminhoneiro não se feriu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a faixa da esquerda do sentido norte está isolada para a transportadora realizar o transbordo da carga.

Ainda de acordo com a PRF, até então, havia um pequeno vazamento de diesel pela escotilha superior do caminhão. O Corpo de Bombeiros descarta risco de explosão.

Outra ocorrência:

Veículo colide em árvore deixando 2 pessoas mortas e outras 2 feridas

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (14) em Londrina, no norte do Paraná.

O carro transitava pela Avenida Maringá e perdeu o controle ao atingir a rotatória que conecta a via a Avenida Castelo Branco. Em seguida, o veículo bateu em uma árvore.

Com o impacto da batida, o Corpo de Bombeiros precisaram cortar o teto do carro para a retirada das vítimas do veículo. As duas pessoas que tiveram ferimentos foram conduzidas a unidades de pronto atendimento da cidade.

Os corpos das outras duas pessoas que estavam no carro foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).



