Caminhão carregado de cerveja tomba na BR-277; carga foi saqueada

O local chegou a apresentar cerca de 15 quilômetros de congestionamento

O tombamento de um caminhão carregado com engradados de cerveja foi registrado na tarde desta sexta-feira (17) na BR-277, sentido litoral, próximo a entrada de Morretes, no Paraná. A carga do veículo foi saqueada por populares.

De acordo com informações do Departamento de Estrada de Rodagens do Paraná (DER-PR), o local chegou a apresentar cerca de 15 quilômetros de congestionamento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência.

Conforme reportagem do g1 Paraná, o trecho em que aconteceu o acidente chegou a ser totalmente bloqueado por cerca de duas horas. Os veículos que precisavam passar, desviavam do caminhão tombado e da carga pelo canteiro central da rodovia.

Segundo a PRF, um homem ficou ferido no acidente e recebeu atendimento médico no local. Não foi especificado se a vítima seria o condutor do caminhão ou outra pessoa.

